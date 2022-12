Präsident der Hochschule zu Gast bei der IHK Hochschule Niederrhein ist Partner der Wirtschaft

Wie Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt, werde auch die Hochschule von den aktuellen Herausforderungen getrieben: Klimawandel, Digitalisierung, Demografie und der Strukturwandel in der Region, so Grünewald. Die Hochschule verstehe sich explizit als Bildungs- und Innovationsinstitution für die Region. „Das ist nicht provinziell, sondern eine große Chance. Der Niederrhein ist unser Gebiet, das wir mit unserem Know-how beackern können“, erläuterte der Hochschulpräsident. „Unsere Kompetenzen spiegeln die wirtschaftlichen Stärken unserer Region wider, etwa in den Bereichen Textil, Chemie und Lebensmittelproduktion.“ Grünewald lud die Unternehmen ein, die Labore und Forschungseinrichtungen der Hochschule sowie das Know-how der Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu nutzen. „Für Schlüsselbranchen der Region stehen Innovationslabore zur Verfügung“, so Grünewald.