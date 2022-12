Eishockey-Oberliga Starke Torhüter prägen das Derby in Duisburg

Nach einem ersten Drittel mit nur wenigen Torgelegenheiten war es von der Ven, der den KEV nach Vorarbeit von Sandro Mayr und Carter McLlwain in der 26. Minute mit einen Schuss unter die Latte in Front brachte. Danach versäumten es die Gäste, bei zwei Überzahlspielen nachzulegen. Als im Schlussdrittel Manuel Nix in der Kühlbox saß, glichen die Gastgeber durch Manuel Neumann aus. Der gleiche Spieler erzielte 18 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung auch den Siegtreffer. Zu diesem Zeitpunkt saß KEV-Spieler McLlwain, der an der Seite von van der Ven und Krimskiy im dritten Sturm eine prima Leistung zeigte, auf der Strafbank. „Wir haben ein gut strukturiertes Oberligaspiel mit zwei starken jungen deutschen Torhütern gesehen. Das ist auch das, wofür die Oberliga stehen soll. Machen wir das 2:0, dann geht das Spiel in die andere Richtung“, sagte Schmitz.