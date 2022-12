Fußball-Oberliga SC St. Tönis ist ziemlich sauer auf Cronenberg

Durch die Spielabsage wurde auch die Entscheidung vertagt, ob der SC seine Serie siegloser Spiele beenden kann. Dazu besteht vor der Winterpause nur noch eine Chance. Am Samstag sind die Blau-Gelben um 14.15 Uhr am ersten Rückrundenspieltag beim SV Sonsbeck zu Gast. Das Spiel wurde in beiderseitigem Einvernehmen wegen einer Weihnachtsfeier des SC vorverlegt. „Darauf wollen wir uns in dieser Woche vorbereiten, um bestmöglich endlich die drei Punkte zu holen.“ Das Hinspiel gegen den Aufsteiger, der immer besser in Schwung kommt, wie der 5:1-Sieg gegen den SC Union Nettetal zeigt, endete 2:2-Unentschieden.