Corona hat das freiwillige Engagement auf eine harte Probe gestellt Ehrenamtliche brauchen finanzielle Hilfe

Sie schätzt das Ehrenamt und bietet Unterstützung an: Ulle Schauws, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus der Seidenstadt, hat in den vergangenen Wochen das Tierheim, die Krefelder Tafel und das THW Krefeld besucht. „Mich hat besonders beeindruckt, was alles dazugehört, um diese gesellschaftlich so relevanten Bereiche am Laufen zu halten. Dort setzen sich seit vielen Jahrzehnten hunderte ehrenamtlich Mitarbeitende für Mensch und Tier ein“, so die gebürtige Krefelderin.