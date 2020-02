Karneval für Familien : Kinderkostüme für Karneval – Held für einen Tag

Die zweijährige Lotta ist als Clown verkleidet. Foto: Verena Kensbock

Geldern Für Kinder ist das Verkleiden an Karneval etwas ganz Besonderes. Sie können in die Rollen ihrer großen Vorbilder schlüpfen und einfach mal anders aussehen. Die Geschmäcker sind dabei ganz unterschiedlich, wie die Kinder der Kita „Arche Noah“ in Geldern zeigen.

Für Kinder spielen zwei Dinge an Karneval eine große Rolle: Kamelle und Kostüme. Und beides soll auch bei den ganz Kleinen nicht zu kurz kommen. Die Kinder vom evangelischen Kindergarten „Arche Noah“ in Geldern haben bereits zusammen groß Karneval gefeiert. Dafür haben sich alle Kinder richtig in Schale geschmissen und konnten sein, was sie wollten.

„Wir hatten das Thema Weltreise“, sagt Kindergarten-Leiterin Silke Mogritz. Zu dieser Themenwelt hatten die Kinder bereits ein Musical aufgeführt. Das wollte die Leiterin dann auch in die Verkleidungen einfließen lassen. Die Kinder haben das mal mehr, mal weniger frei interpretiert. „Kinder finden es generell toll, sich zu verkleiden und in eine andere Rolle zu schlüpfen“, sagt Silke Mogritz. Hoch im Kurs seien dabei vor allem Kostüme von Helden.

Für viele Mädchen sind die Figuren Anna und Elsa aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“ die großen Stars. Gleich mehrere Elsas mit eisblauen Kleidern springen durch den Kindergarten. Bei den Jungen, so die Leiterin, sei mehr Action angesagt. „In diesem Jahr haben wir wieder viele Sheriffs und Cowboys dabei.“ Generell seien es noch immer die Klassiker, die die Kinder bei ihren Kostümen bevorzugen.

Erlaubt ist dabei in dem Gelderner Kindergarten eigentlich alles, wie die Leiterin sagt. „Nur mit Waffen sind wir vorsichtig“, so Silke Mogritz. Ein Ritter dürfe ein Schwert und einen Schild mit sich tragen, gekämpft werde damit aber nicht. Und auch die Kugeln aus den Spielzeugpistolen der Cowboys und Polizisten müssen zu Hause bleiben.

Die Kinder haben am Rosenmontag und Nelkendienstag noch in vielen Städten im Kreis Kleve die Möglichkeit, ihre Kostüme zu tragen. Die Züge in der Übersicht.

Appeldorn Los geht’s mit 25 Zugnummern am Veilchendienstag um 10.30 Uhr am Parkplatz von Pfeifer & Langen, dann die Reeser und Heinrich-Eger-Straße entlang. Gegen 12.30 Uhr löst er sich auf, gemütlich wird’s bei Bier und Würstchen auf dem Schulhof.

Goch 1700 Teilnehmer erwartet das Festkomitee Gocher Karneval (RZK) für den Rosenmontagszug. Dieser beginnt um 14.11 Uhr an der Ecke Mühlenstraße/Adolph-Kolping-Straße. Es nehmen acht Musikgruppen, 17 Wagen, 29 Tanzgarden und 19 Fußgruppen teil.

Hartefeld Am Montag, 24. Februar, findet in Hartefeld um 14.11 Uhr der bekannte Rosenmontagszug statt. Im Anschluss wird auf dem Marktplatz noch gefeiert, bevor abends in der „Dorfschmiede“ die Rosenmontags-Disco stattfindet.

Haffen-Mehr Der Haffener Karnevalsverein organisiert den närrischen Lindwurm, der Rosenmontag um 11.11 Uhr in Haffen startet. Dann geht es quer durch die Felder nach Mehr. Dort wird am Marktplatz gefeiert, bevor der Rosenmontagszug dann nach Haffen zieht.

Issum Der letzte Zug vor Aschermittwoch, das ist traditionell der Rüseldensdagszug in Issum. Es gibt oft ein Wiedersehen mit Tollitäten und Vereinen aus der Region, die noch einmal richtig viele Kamelle regnen lassen wollen. Start des Zuges ist um 14.11 Uhr ab Neustraße.

Keppeln Rund 50 Zugnummern bekommen die „Queekespiere“ zusammen, wenn der Zug am Rosenmontag um 11.11 Uhr an der Rickenstraße startet. Zweimal zieht der durch den Ort, anschließend wird in der Bürgerbegegnungsstätte weitergefeiert.

Kleve Der Klever Karnevalszug ist am Montag, 24. Februar, von 12.11 bis 14.30 Uhr. Er startet an der Emmericher Straße in Kellen, bevor er durch die Klever Innenstadt zur Hoffmannallee zieht.

Rees Unter dem Motto „Hämme wej ok geen Kneipe mehr, Fastelovend fiere wej bes märge!“ zieht am 24. Februar ab 11.11 Uhr der Karnevalsumzug los. Je nach Wetter werden wieder 4000 bis 6000 Besucher erwartet. Danach wird im Festzelt am Westring weitergefeiert.

Uedem ist familienfreundlich: Vorwiegend Fußgruppen von Grundschulen, Kindergärten, Vereinen und Nachbarschaften ziehen am Dienstag durch den Ort, Start ist gegen 11 Uhr. Wer genügend Kamelle gesammelt hat, kann im Bürgerhaus weiterfeiern.

