Büdericher Tierfarm: Arche Noah hat endlich eine neue Leiterin

Seit dem 1. März kümmern sich Hildegard Miedel und Michaela Danker (38) gemeinsam um die Farm. Nach und nach will sich die 84-Jährige zurückziehen. Über ihre Nachfolgerin sagt sie: „Michaela kann ich mein Kind anvertrauen.“

Seit Anfang März leitet Michaela Danker die Tierfarm in Büderich. Allerdings nicht alleine, sondern im Team mit Hildegard Miedel. „Mir war schnell klar, dass ich Michaela mein Kind anvertrauen kann“, sagt die 84-Jährige, die sich künftig mehr aus dem Job zurückziehen will. „Mein Kind“, damit meint Hildegard Miedel die Arche Noah, ihr Lebenswerk, das sie gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann aufgebaut hat. „Aber nun bin ich glücklich, dass es weitergeht und dass es mit Michaela weitergeht.“

Auch das komplette Arche-Team, zu dem rund zehn Mitarbeiter gehören, habe sie herzlich aufgenommen, erzählt Danker. Die Tiere sowieso: „Die geben einem so viel zurück. Ich denke, dass das hier mein Plätzchen sein kann.“ Und dafür gewährt Hildegard Miedel ihr alle Zeit. „Wir machen uns keinen Stress bei der Übergabe und haben auch keinen Tag X. Das soll alles in Ruhe und geregelt ablaufen“, sagt sie. „Denn es gibt hier wahnsinnig viel zu tun, und Michaela wird als Leitung auch immer wieder Entscheidungen treffen und neue Geldquellen auftun müssen.“

Weil die Büdericher Tierfarm auch ein Aushängeschild für die Stadt ist, hatten Politik und Verwaltung vor einem Jahr beschlossen, der Arche Noah mit einem Personalkostenzuschuss von 83 Prozent für eine hauptamtliche Kraft unter die Arme zu greifen. Der Zuschuss liegt bei rund 40.000 Euro und wird zusätzlich zu dem schon seit Jahren gezahlten Zuschuss von 25.000 Euro überwiesen. „Vorher konnte ich mich ja gar nicht um eine Nachfolge bemühen“, erzählt Hildegard Miedel. „Denn ich selbst habe ja in all den Jahren umsonst als Chefin gearbeitet.“

Trotz städtischer Unterstützung ist die Arche weiterhin auf Spenden angewiesen. „Dass es oft ein Kampf sein wird, ist mir bewusst“, betont Michaela Danker. Deshalb lernt sie aktuell nicht nur die Tiere, die Kollegen und die Anlage näher kennen. Sondern bald geht sie auch auf große Vorstellungstour, um Spender, Geschäftspartner sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung kennen zu lernen. Hildegard Miedel appelliert an alle bisherigen Unterstützer: „Seid weiterhin so großzügig und hilfsbereit, wie ihr es auch bei mir in all den Jahren gewesen seid.“