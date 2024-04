Die Jugendbuch-Kolumne Kalmann und der Sturm auf das Kapitol

Dieses Mal stelle ich den Roman „Kalmann und der schlafende Berg“ vom Autor Joachim B. Schmidt vor. Es ist das zweite Abenteur des Sheriffs von Raufarhöfn. Nach dem letzten Abenteuer hat sich in Kalmanns Leben viel verändert. Obwohl er der Sheriff von Raufarhöfn ist, hat man ihm seine Waffen weggenommen und alleine darf er auch nicht mehr aufs Meer hinaus. Er zieht zu seiner Mutter. Dort hat er einen Job bei einem Einkaufszentrum, wo er dafür verantwortlich ist, die Einkaufswagen vom Parkplatz aufzusammeln und zurückzubringen. Doch damit er seinen Großvater im Pflegeheim trotz Corona-Pandemie besuchen darf, muss er den Job aufgeben. Seine Besuche bei Großvater werden immer seltsamer, denn er fängt plötzlich an Russisch zu sprechen. Als er stirbt, findet Kalmann heraus, dass sein Großvater mit den Kommunismus sympathisierte und eine Partei gründen wollte. Überraschend schreibt Kalmanns Vater aus den USA und lädt ihn zu sich ein. Doch die Reise endet abrupt als Kalmann von seinem Vater nach Washington geschleppt wird. Dort findet sich Kalmann mitten im Ansturm auf das Kapitol wieder, wo er erst seinen schicken Cowboyhut verliert und dann seine Verwandten. Er wird vom FBI festgenommen und verhört. Er findet heraus, dass sein Großvater nicht nur eine kommunistische Partei gründen wollte sondern auch ein Spion war. Da Kalmann nicht gewollt am Sturm des Kapitols mitgemacht hat, wird er wieder nach Hause geflogen. Dort schauen sich er und seine Mutter die alten Fotos seines Großvaters an. Diese zunächst harmlos aussehenden Bildern von Bergwanderungen sind ein klarer Beweis für seine Tätigkeit als Spion. Kalmanns Verdacht, dass sein Großvater nicht auf natürliche Weise gestorben ist, erhärtet sich. Der Sheriff von Raufarhöfn nimmt wieder die Spur auf auch ohne seine geliebte Pistole. Der Roman ist eine gelungene Fortsetzung von Kalmanns Abenteuern. Das Spannende ist vor allem, dass es zu einer sehr aktuellen Zeit spielt und Ereignisse beinhaltet, die wirklich passiert sind, wie der Sturm auf das Kapitol. Es ist interessant, diese Ereignisse aus der Sicht von Kalmann zu erleben. Es ist eine kurze und spannende Lektüre, perfekt als Reiselektüre oder für zwischendurch.