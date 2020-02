Hinweise von der Caritas : Wann der Alkoholkonsum von Jugendlichen kritisch wird

Kreis Kleve Wenn Jugendliche zum ersten Mal Alkohol trinken, ist das für viele Eltern eine schwierige Situation. Diana Schüller von der Caritas erklärt, wann der Konsum kritisch wird.

Bei dem einen ist es das eine Glas Bier, bei dem anderen schon Schnaps. Irgendwann kommen die meisten Jugendlichen in das Alter, in dem sie zum ersten Mal Alkohol trinken. Der erste Alkoholkonsum findet laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) mit durchschnittlich 13,8 Jahren statt – oftmals mit dem Beginn der Pubertät.

Eltern haben häufig Probleme damit, wenn sie merken, dass ihr Kind beginnt, Alkohol zu trinken, weiß Diana Schüller. Sie leitet die Beratungsstelle für Suchtfragen des Caritasverbands Kleve. „Die Abgrenzung und das Austesten in der Pubertät sind normal“, sagt sie. „Doch Alkohol ist eine Substanz, die in einem jungen Körper eigentlich nichts zu suchen hat.“ Das Gehirn von Jugendlichen ist noch im Wachstum und kann durch das Nervengift geschädigt werden.

Das ist spätestens in Stufe drei der Fall, in dieser trinken die Jugendlichen so viel Alkohol, dass die Mengen auch für Erwachsene als gesundheitlich riskant gelten. Zehn Prozent aller 16- bis 17-Jährigen fallen laut DHS-Zahlen in diese Kategorie. Die vierte und letzte Stufe ist das Binge-Drinking, was sich mit Rauschtrinken übersetzen lässt. Bei den Zwölf- bis 17-Jährigen sind es rund 13 Prozent, die mindestens einmal im Monat fünf oder mehr Gläser Alkohol zu sich nehmen. Diese Menge ist für Jugendliche gefährlich, da sie die körperliche und geistige Entwicklung beeinträchtigt und zu negativen psychosozialen Begleiterscheinungen führen kann. Das Rauschtrinken kann auch zur Intoxikation führen: Im Jahr 2014 kam es in Deutschland mehr als 22.600 Mal vor, dass Jugendliche mit einer akuten Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten.