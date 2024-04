Firma aus Wachtendonk entwickelt Spiele Die Spielemacher vom Niederrhein

Mit hartem Tobak fing es an. Im Jahr 2018 arbeitete Jan Waltereit noch bei Kaufland, Simon Haberl bei Rewe. Aber im Mail-Postfach von Waltereit landeten immer wieder Mails, in denen nach einem bestimmten Spiel gefragt wurde: „Harter Tobak“, das er zusammen mit Kommilitonen in Maastricht entwickelt hat, wo er „Entrepreneurship“ studierte. Das Kartenspiel war angelehnt an „Cards against humanity“. Ein Spiel aus den USA, bei denen mit unterschiedlichen Karten möglichst witzige Sätze gebildet werden sollen – zumeist Sätze, die eher dem „schwarzen Humor“ zugeordnet sind. Bei „Harter Tobak“ ging es zudem darum, seine Mitspieler zu „roasten“, also möglichst kreativ zu beleidigen. „Typisch du: Schöne glänzende Lippen haben. Von Chipsfett“ ist da zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man kann seiner besten Freundin vorwerfen, dass sie nach „Opossumarsch“ riecht.