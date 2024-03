Die Studierenden-Kolumne Ein Umzug ist Stress

In Hamburg tragen Mama und ich nicht nur Bett, Schreibtisch und Regale die Treppen hoch, sondern auch einen Kleiderschrank, acht Umzugskartons und Geschirr. Währenddessen putzt mein Freund mit Krücken die Küche und meldet Strom, Internet und Wasser an. Beim 132 Kilo schweren Sofa streikt Mama. Ich seufze, schaue mich um. Ein Mann geht zu seinem Auto. Ich frage schnell: „Können Sie uns helfen, das Sofa in den ersten Stock zu tragen?“. Zu dritt kriegen wir das Sofa gehoben. Eine Woche später erzählt eine Freundin, dass sie aus ihrem WG-Zimmer auszieht. Sie seufzt: „Die neue Wohnung hat noch nicht einmal eine Küche.“ Schnell frage ich: „Braucht ihr noch Hilfe? So ein Umzug ist ja immer viel Stress.“