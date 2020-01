Studenten-Kolumne: "Was für ein DBakel"

Kevelaer/Bonn Das Gemecker über die Bahn hat unsere Kolumnistin nie verstanden. Bis sie fürs Studium von Kevelaer nach Bonn zog.

Schon seit Jahren höre ich mir Geschichten über die Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn an. Die hörte ich mir immer entrüstet an und schüttelte den Kopf. Doch innerlich breitete sich stets ein leises Schmunzeln aus – das war bestimmt nicht alles wahr und klang unglaublich übertrieben.

Dies änderte sich abrupt mit meinem Umzug von Kevelaer nach Bonn. Als bei meiner ersten Zugfahrt der ‚berühmt berüchtigte‘ Monitor eine halbe Stunde Verspätung anzeigte, beschlich mich ein leiser Verdacht, eben den elitären Kreis der Verstehenden betreten zu haben. Als ich eine Woche später für ein Familienwochenende nach Liege fuhr, bestätigte sich meine Vermutung. Nach der noch akzeptablen einstündigen Verspätung auf der Hinfahrt zeigte der Monitor auf der Rückfahrt „départ de Aachen Hauptbahnhof“. „Der ICE fährt heute außerplanmäßig in Aachen los. Der Halt in Liege entfällt“, so die Durchsage. Also fuhr ich mit Bummelzügen durch Belgien, verpasste meine Vorlesungen an diesem Tag und lernte, dass man ab zwei Stunden Verspätung die Hälfte des Fahrpreises zurückbekommt. Nach und nach begann ich, die Regeln der Eingeweihten zu durchschauen: Sich bei Bekannten über die Verspätungen aufregen, möglichst genervt gucken und immer ein Buch in der Tasche haben.