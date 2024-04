Camp in Vorbereitung Die Jugend fürs Energiesparen gewinnen

Es dürfte in jeder Familie ein Thema sein: Der Computer läuft rund um die Uhr, auch in der Heizperiode stehen Zimmertüren grundsätzlich offen, die Thermostate an den Heizkörpern haben es schwer gegen die Zugluft aus den Fenstern. Kindern und erst recht Jugendlichen das Energiesparen nahe zu bringen ist eine Herkulesaufgabe. Was umso erstaunlicher ist, als der Nachwuchs sich häufig als künftiger Grün-Wähler sieht und aus Gründen der Ökologie und Verantwortung gegenüber der Schöpfung Fleisch ablehnt. Zum Training mit dem Fahrrad fahren statt von Mama mit dem Auto gebracht zu werden oder auf die 200-Euro-Sneaker verzichten, die nicht fairer produziert werden als die für 70 Euro – das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Thema Umweltschutz birgt jede Menge zwischenmenschliches Konfliktpotenzial. Die Stadtwerke Goch wagen sich dennoch daran und luden kürzlich gerade diese Bevölkerungsgruppe zum Workshop ein. Etwa 15 Jungen und Mädchen folgten dem Aufruf – nicht allzu viele, aber doch ein Anfang, befand Stadtwerke-Geschäftsführer Carlo Marks. Auch Vertreter des neu geschaffenen Kinder- und Jugendparlaments waren dabei.