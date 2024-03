Die Frauen-Kolumne Jeder Abschied ist ein neuer Anfang

Viele Frauen, die in unsere Beratungsstelle kommen, befinden sich in schwierigen Lebensphasen und stehen vor schwerwiegenden Entscheidungen. Oftmals ist ihnen bewusst, dass sie unter ihrer Situation psychisch und physisch massiv leiden, haben aber nicht den Mut oder die Kraft, sich daraus zu befreien. Im Gespräch fallen dann Sätze wie „Ich schaffe das nicht allein“ oder „Ich bin doch selbst schuld“ und „So schlimm ist es ja gar nicht“. Oft ist es das Festhalten am Vertrauten und Bekannten, so belastend es auch sein mag, weil das Neue und Unbekannte Angst macht und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten fehlt. Dies wird ihnen vom Partner oder dem Umfeld zusätzlich gespiegelt.