Kolumne „Aus dem Klassenraum“ : Hilfe, ich werde gemobbt!

Ewald Hülk unterrichtet als Studiendirektor die Fächer Französisch und Biologie am Berufskolleg Liebfrauenschule in Geldern. Foto: Hülk

Geldern Ein Jeck, der der fünften Jahreszeit bereits ab März entgegengefiebert, ist unser Autor nicht. Doch als Lehrer aus Westfale, der in Geldern unterrichtet, gibt er sein Bestes.

Von Ewald Hülk

Eigentlich denke ich, dass ich bei Schülern und Kollegen recht beliebt bin. Das ändert sich aber schlagartig, sobald der Altweibertag heranrückt. Eine Handvoll Lehrerinnen meint dann nämlich, mich, den Westfalen, den waschechten Münsteraner, mit jeder Menge Häme gleich eimerweise überschütten zu müssen. Die angeblich so sturen Westfalen, glauben sie klischeehaft, seien doch am fröhlich-beschwingten Niederrhein fehl am Platze.

Schon die Musik sei jenseits des Rheins eine völlig andere. Hier der flotte Piratentanz. Dort „Westfalenland ist wieder außer Rand und Band“, was zugegebenermaßen so monoton wie ein gregorianischer Choral daherkommt. Auch der dicke Trumpf, den ich im Ärmel zu haben glaubte, zündete bisher nicht: Als Referendar durfte ich nämlich einmal bei dem doch respektablen Rosenmontagszug in Münster auf dem Prinzenwagen mitfahren. Auch mir jubelten da auf dem überfüllten Prinzipalmarkt Tausende von Menschen zu, und auch ich durfte Kamelle und Strüßche werfen.

Zugegeben: Ein Jeck, der der fünften Jahreszeit bereits ab März entgegengefiebert, bin ich nicht. Aber ich gebe stets mein Bestes. Was habe ich nicht bei den traditionellen Altweiberfeiern vor Hunderten von Schülern schon alles auf der Bühne machen dürfen: Spontantheater, Karaoke, Tanz, Herzblatt – und bei einer Traumhochzeit bin ich als Junglehrer vor einer laut johlenden Schülerschaft mit einer jungen Kollegin (übrigens aus dem Rheinland) vermählt worden. Also natürlich nicht in echt!

Pinguin, Höhlenmensch, the incredible Hulk (!!!) und vieles andere waren meine bisherigen Kostüme. Am liebsten lasse ich mich aber gruselhaft bis zur Unkenntlichkeit schminken. Dann fällt gar nicht auf, dass auch ein Münsteraner beherzt am Niederrhein Karneval feiert.