Die Lehrer-Kolumne Ab in die Ferne!

Besonders interessant finde ich es dann, wenn jemand für ein Jahr ins Ausland gehen will: als Au-pair in die USA, für Work and Travel nach Australien oder für ein soziales Jahr nach Afrika. Für die Persönlichkeitsentwicklung kann es so wichtig sein, mal den Dunstkreis des Niederrheins zu verlassen und andere Welten und Kulturen kennenzulernen. Der Unterricht zum Beispiel in Erdkunde und in Geschichte/Politik kann noch so informativ sein. Ein Youtube-Video erklärt sicherlich vieles sehr anschaulich. Aber richtig authentisch kann man ein Land mit allen seinen positiven und auch problematischen Facetten nur „erfahren“, wenn man wirklich vor Ort ist, mit eigenen Augen sieht, wie die Menschen dort leben, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt.