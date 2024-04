Katta, Känguru und Co. Das sind die beliebtesten Tiere im Irrland

Zwölf Kattas, und seit Kurzem ein Kattababy, gibt es im großen Gehege zu bestaunen. Der gesunde Nachwuchs der Kattas hat, kurz vor Wiedereröffnung, natürlich für Freude im Team des Parks gesorgt. Allerdings ist das kleine Katta gar nicht so einfach zu entdecken, da es sich an den Bauch der Mutter klammert. Es kann aber auch passieren, dass es sich die kleinen Affen auf den Schultern der Besucher gemütlich machen. Nach einer freundlichen Einladung von Benedikt Tebartz van Elst kommt ein Katta auf seine Schulter gesprungen. Tebartz van Elst ist in der Geschäftsführung des Irrlands. Und selbst auch großer Fan der Kattas.