Rhein-Maas-Berufskolleg : Unternehmen stellen sich bei einer Ausbildungsbörse vor

Informiert über sein vielfältiges Angebot: das Rhein-Maas-Berufskolleg des Kreises Viersen in Kempen. Foto (Archiv): Siemes. Foto: Horst Siemes

Kempen Beim traditionellen „Tag der offenen Tür“ im Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen gibt es vielfältige Informationen und Aktionen.

Zu einem „Tag der offenen Tür“ lädt das Rhein-Maas-Berufskolleg an der Kleinbahnstraße 61 in Kempen für Samstag, 16. November, ein. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr präsentiert die Bildungseinrichtung des Kreises Viersen am Hauptstandort in Kempen unter dem Motto „Zukunft entwickeln“ ihr Leistungsspektrum.

An diesem Tag ist es möglich, sich zu den Vollzeitbildungsgängen der einjährigen Berufsfachschule (Hauptschulabschluss, Fach­oberschulreife), der zweijährigen Berufsfachschule (Fachhochschulreife) und zum beruflichen Gymnasium (Abitur) informieren und sachkundig beraten zu lassen. „Auch in der Abteilung Ausbildungsvorbereitung ist es möglich, neben beruflichen Qualifikationen in verschiedenen Bereichen den Hauptschulabschluss zu erwerben“, sagt Schulleiterin Elke Terbeck.

Es wird auch wieder eine Ausbildungsbörse geboten. „Hier können Interessierte den Grundstein für ihre berufliche Zukunft legen“, meint die Schulleiterin. An der Ausbildungsbörse beteiligen sich diesmal fast 40 Unternehmen. Erstmals mit von der Partie sind Betriebe, die dem Unternehmerkreis Kempen angehören. Dabei sind unter anderem die Volksbank Kempen-Grefrath, die Stadtwerke Kempen, die Clatronic International GmbH sowie die Lackwerke Peters und zudem weitere Verbände und Hochschulen. „Unser erfolgreiches Format ,Ausbildungstag öffentlicher Dienst’ im Cafeteria-Komplex wird über Möglichkeiten des Eintritts in diesen Sektor informieren. Unter anderen sind hier die Bundespolizei, der Kreis Viersen und das Finanzamt Kempen vertreten“, so Elke Terbeck.

Hinzu kommen unterschiedliche Aktionen, mit der die Arbeit des Berufskollegs vorgestellt wird: Vom Fitness-Parcours der Freizeitsportleiter (berufliches Gymnasium) über die „Faszination des Werkstoffes Holz“ der Abteilung Technik bis zur Arbeit mit Fahrzeugen in der modernen Kfz-Werkstatt sind verschiedene Fachbereiche vertreten. Die Besucher können auch die neuen Metallwerkstätten besichtigen. Auch hier ist ein Programm mit verschiedenen Aktionen geplant. Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht: Erstmals wird die Abteilung Sozialwesen eine Kinderbetreuung anbieten.

Als besonderer Höhepunkt wird um 10.30 Uhr die Ausstellung „original und digital“ mit Werken aus dem Kunstunterricht des Rhein-Maas-Berufskollegs im Foyer der Cafeteria durch den CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer eröffnet.

Für das leibliche Wohl sorgt das hauseigene Catering. Parkplätze rund um das Schulgelände stehen ausreichend zur Verfügung, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist problemlos möglich. Bushaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe, der Bahnhof Kempen ist nur zehn Gehminuten entfernt.