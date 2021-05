Angebot für Fahrradfahrer : Neue Radservice-Station am Bahnhof in Kempen

Kempen Am Kempener Bahnhof gibt es jetzt eine neue Radservice-Station. Dort können Radfahrer kleinere Reparaturen selbst durchführen. Um Werkzeug und Luftpumpe nutzen zu können, genügt eine Münze als Pfand.

Wer an seinem Fahrrad selbst kleinere Reparaturen durchführen möchte, kann das jetzt am Bahnhof in Kempen tun: Dort steht seit einigen Tagen eine Radservice-Station. In Kooperation mit dem Kreis Viersen werden in fünf Kommunen des Kreises solche Stationen an zentralen Orten aufgestellt – eine davon wurde nun in Kempen platziert. Durch einen Pfandeinwurf von 50 Cent, einem oder zwei Euro kann die Tür, wie bei einem Einkaufswagen, geöffnet werden. Im Inneren der Service-Station befinden sich Werkzeuge, die für die gängigsten Reparaturen am Fahrrad benötigt werden, etwa Schraubenschlüssel und Inbusschlüssel. Auch eine Luftpumpe gibt es, die zu drei Ventilarten (Autoventil, französisches Ventil und normales Fahrradventil) passt.