Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Fünf Todesfälle - Inzidenzwert sinkt unter 100

Der Kreis Viersen hat am Donnerstag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Ein 63-jähriger Viersener, eine 85-Jährige und ein 79-Jähriger aus Nettetal sowie eine 72-Jährige und ein 76-Jähriger aus Kempen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Der Kreis meldete darüber hinaus für Donnerstag 36 neue Infektionen. Aktuell gelten 580 Menschen im Kreisgebiet als infiziert (Vortag: 608).

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt erstmals seit Wochen wieder unter 100: von 103 auf 94. Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100, treten die derzeit im Kreis Viersen geltenden Notbremse-Regelungen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.