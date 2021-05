Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert im Kreis Viersen sinkt unter 100

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sinkt der Inzidenzwert weiter: Wie der Kreis am Donnerstag mitteilte, ist die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner von 103 auf 94 gesunken.

Dem Kreis wurden am Donnerstag 36 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten damit 580 Personen im Kreisgebiet als infiziert, davon 25 in Grefrath, 70 in Kempen, 72 in Tönisvorst und 103 in Willich. Aus der Kita St. Elisabeth in Willich wurde ein neuer Corona-Fall gemeldet. Fünf weitere Menschen sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Dabei handelt es sich um einen 63-Jährigen aus Viersen, eine 85-Jährige und einen 79-Jährigen aus Nettetal sowie eine 72-Jährige und einen 76-Jährigen aus Kempen.