Hubertusmarkt : Ein Dorado für die Schnäppchenjäger in der Altstadt

Kempen Am Montag, 4. November, ist in Kempen wieder der traditionsreiche Hubertusmarkt. Die Besucher können sich auf ein buntes Angebot freuen.

(RP) Von Arbeitssocken bis zur Zipfelmütze, mehr oder weniger nützlichen Haushaltswaren und vor allem vielerlei Wäsche für den Körper, das Bett oder den Tisch – am Montag, 4. November, haben Besucher von 8 bis 19 Uhr in der Kempener Innenstadt beim Hubertusmarkt mal wieder die Qual der Wahl. Das Angebot ist sehr vielfältig. Es gibt beispielsweise einen Fischräucherer, einen Steinhauer und einen Scherenschleifer. Aber auch Kindermode und Haushaltswaren haben die Händler dabei. Stets gut besucht sind auch die Kurzwarenhändler mit ihren bunten Bändern, kunstvollen Spitzen und Nähgarn für jeden Bedarf. Manche steuern auch gezielt den Blumenzwiebelhändler an, der seit Jahren seinen Platz an der Ecke Umstraße/Engerstraße hat. Hier bekommt man auch ausgefallene Pflanzen und dazu oft noch einen guten Rat für den richtigen Standort und die Pflege. Richtig viel Spaß kann man bei den Marktschreiern genießen, die ihre unbedingt notwendigen Gemüsereiben, Kleber und sonstiges anbieten.

Da der 3. November in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, findet der Hubertusmarkt erst am Montag, 4. November, statt. Bei gutem Wetter kommen erfahrungsgemäß etliche tausend Besucher in die Kempener Altstadt. Da empfiehlt sich für Auswärtige, die mit dem Auto anreisen, die Parkplätze an der Peripherie, etwa am Badezentrum „Aqua Sol“ am Schmeddersweg oder an der Schorndorfer Straße am Bahnhof, zu nutzen.