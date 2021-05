Corona-Pandemie in Moers : Moers Festival verschiebt Schlosspark-Aktionen

moers Für die ticketierten Spielorte hat die Moers Kultur GmbH strenge Hygieneschutz- und Sicherheitskonzepte entwickelt. Diesen Schutz könne man in Anbetracht der aktuellen Corona-Lage im offenen Schlosspark nicht garantieren, erklärt die Geschäftsführung.

„Obwohl die für Pfingsten bindende Coronaschutzverordnung erst am 14. Mai in Kraft tritt, haben wir vorausschauend richtig entschieden. Denn beim kleinsten Zwischenfall hätten wir abgebrochen und alle, die sich an die Regeln halten, Fans, Künstler, Händler, wären die Leidtragenden gewesen“, sagt Tim Isfort, künstlerischer Leiter. Sein Team arbeite nach wie vor an verschiedenen Szenarien, um das zweite Moers Festival in Corona-Zeit zu ermöglichen.