Initiative : Paraguay: Schüler kennen jetzt St. Martin

Kempen Der Erlös der Martinssammlung von Schülern des Gymnasiums Thomaeum geht in diesem Jahr an die Kempener Pro Paraguay Initiative. Einheimische Schüler wurden bereits mit dem niederrheinischen Brauchtum vertraut gemacht.

Es ist wie in jedem Jahr Anfang November: Kempen bereitet sich auf St. Martin vor, eines der wichtigsten Feste in der Thomasstadt. Am Tag der Zuges, traditionell am 10. November, ziehen die Schüler des Gymnasiums Thomaeum, genauer gesagt die Klassen 8 bis 12, mit ihren Sammelbüchsen vor dem Zug und bitten um Spenden. Empfänger ist in diesem Jahr die Pro Paraguay Initiative (PPI), die das gesammelte Geld für die Aus- und Weiterbildung von Schülern in dem kleinen südamerikanischen Land ausgeben möchte. Die Mädchen und Jungen kommen allesamt aus Campesino-Familien, wohnen in der Region Juan de Mena, 140 Kilometer nördlich der Hauptstadt Asuncion, und besuchen dort eine mit Unterstützung der PPI gegründete Ökologische Landwirtschaftsschule, wo sie neben dem Unterricht fachliche Anleitung auf den Feldern der Schule erhalten.