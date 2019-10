An Berliner Allee : Neue Urnengräber auf Kempener Friedhof

Zwei neue Felder für Urnengräber sind auf dem Friedhof Berliner Allee in Kempen angelegt worden. Foto: Stadt Kempen

Kempen Das Grünflächenamt der Stadt hat auf dem zentralen Friedhof an der Berliner Allee zusätzliche Urnengräber angelegt. Die bestehende Gemeinschaftsanlage wurde erweitert. Einen eigenen Bestattungswald wird es nicht geben.

In diesen Tagen wurden die Arbeiten zur Erweiterung der so genannten Urnengemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof an der Berliner Allee in Kempen abgeschlossen. Sie ist Teil des vielfältigen Angebots, das die Stadt als letzte Ruhestätte für die Verstorbenen vorhält. Vor drei Jahren wurde erstmals eine Anlage mit besonders pflegeleichter Grabgestaltung für Urnen eingerichtet. Sie bot seinerzeit Platz für insgesamt 108 Urnen. Seither ist die Nachfrage nach solchen Grabstätten gestiegen, so dass die Stadt nun „anbauen“ musste.

„Die hochwertige Gestaltung mit Ruhrsandstein und einer dauerhaften Bepflanzung fügt sich nahtlos an die bestehende Anlage an“, erklärt Grünflächenamtsleiterin Patricia Schürmann. „Bei dieser Grabart handelt es sich um eine pflegefreie Grabstätte für die Hinterbliebenen. In der Mulchfläche der jeweiligen Grabstelle kann individueller kleiner Grabschmuck (Grabkerze, Engelfiguren und ähnliches) abgelegt werden.“

Info Hier gibt es Infos zum Grabarten-Angebot Die Kempener Friedhofsverwaltung hat Faltblätter zum Grabarten-Angebot und zu den aktuellen Friedhofsgebühren herausgebracht. Sie sind unter anderem erhältlich auf dem Friedhof Berliner Allee, bei der Friedhofsverwaltung, im Rathausfoyer und bei den örtlichen Bestattern. Das Faltblatt zum Grabarten-Angebot enthält einen Hinweis auf die Internetseite der Stadt www.kempen.de/friedhoefe und kann dort auch heruntergeladen werden. Es gibt dort auch eine Verlinkung mit der aktuellen Friedhofssatzung und der Gebührensatzung für die Friedhöfe.

Die Urnenwahlgrabstätten werden von der Stadt als Einzel- oder Partnergrab vergeben. Die Anlage, die im Oktober 2016 errichtet wurde, ist nun von 108 um 188 Plätze auf insgesamt 296 Plätze erweitert worden. Sie ist Bestandteil des im Februar 2015 vom Stadtrat beschlossenen Friedhofsentwicklungskonzepts.

Das war nach längerer Diskussion in den politischen Gremien und in weiterführenden Runden, an denen auch die örtlichen Bestattungsunternehmen beteiligt wurden, auf den Weg gebracht worden. Der aufwändige Prozess war von dem Beratungsunternehmen „PlanRat“ aus Kassel, das sich auf Landschaftsarchitektur und Städtebau spezialisiert hat, moderiert worden. Anlass damals: Die Bestattungszahlen auf den Kempener Friedhöfen gingen zurück. Zum einen war die Auswahl vor allem an kleineren und pflegeleichteren Grabstätten nicht groß genug, so dass immer mehr Bürger ihre verstorbenen Angehörigen auf Friedhöfen in der Nachbarschaft bestatten ließen. Folge: Die Kosten zur Unterhaltung der Friedhöfe drohten der Stadt aus dem Ruder zulaufen.

Ein wichtiger Aspekt des neuen Friedhofskonzeptes ist daher vor allem die Anlage nachfrageorientierter Grabarten. Das erfordert viel Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Bestattungsflächen. „Es ist vor allem ein anhaltender Trend zur Urnenbestattung und die verstärkte Nachfrage nach Grabstätten mit geringem bis zu keinem Pflegeaufwand für die Hinterbliebenen zu erkennen“, sagt Patricia Schürmann. Daher werden seit 2016 neben der Urnengemeinschaftsgrabanlage weitere neue Grab­arten auf den Kempener Friedhöfen angeboten.

Eine weitere pflegefreie Grabart in Gemeinschaftsanlagen sind die Baumgrabstätten. Schürmann: „Hierbei handelt es sich um pflegefreie Grabstätten für die Hinterbliebenen. Die Urnen werden im Wurzelbereich von ausgewiesenen Bäumen beigesetzt. Die Namensanbringung erfolgt an einer gemeinsamen zentralen Gedenkstele durch die Friedhofsverwaltung. An diesem zentralen Platz gibt es ebenso die Möglichkeit, individuellen kleinen Grabschmuck abzulegen. Die Urnenwahlgrabstätten werden als Einzel- oder Partnergrab vergeben.“

Alternativ gibt es die pflegeleichten Grabstätten. Dies sind Gräber, bei denen die Hinterbliebenen eine Teilfläche am Kopfende des Grabbeetes individuell gestalten können. Diese Teilfläche ist von der Stadt eingefasst. Sie muss von den Angehörigen selbst gepflegt werden. Auch ist entsprechender Grabschmuck möglich.

Auch ein muslimisches Grabfeld hat die Stadt auf dem Friedhof an der Berliner Allee angelegt. Das gibt es im neuen Teil, der vom Eingang Mülhauser Straße erreichbar ist. Bei der Fläche, die zuvor nicht benutzt wurde, handelt es sich um die für die muslimische Bestattungskultur erforderliche „unbefleckte Erde“. Hier ist die Bestattung sowohl im Sarg als auch im Leichentuch möglich. Der Leichnam kann zudem nach Südosten in Richtung Mekka ausgerichtet werden.