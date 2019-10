Grefrath : Eisstadion: 400-Meter-Außenbahn öffnet am Freitag

Grefrath Dann stehen den Besuchern wieder 8000 Quadratmeter künstlicher Eisfläche zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Eissportfreunde aus Grefrath und Umgebung können sich freuen: Am Freitag, 1. November, Allerheiligen, steht wie geplant auch die 400-Meter-Außenbahn zur Verfügung. Dann können die Kufenflitzer sich auf 8000 Quadratmeter künstlicher Eisfläche austoben. Neben der Außenbahn sind das die Halle und der Bereich unter dem Außenzelt. „Endlich startet die Eissaison mit der Öffnung der 400-Meter-Bahn für uns nun so richtig, und wir hoffen auf einen tollen Winter mit vielen Eislaufcracks auf unseren Bahnen“, sagt Veranstaltungsleiter Jan Lankes. Auch das Tempomessgerät auf der 400-Meter-Bahn, mit dessen Hilfe sich die Läufer kontrollieren können, ist ab Freitag wieder in Betrieb.

Die allgemeinen Öffnungszeiten sind dienstags von 15 bis 19.30 Uhr, mittwochs bis freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr. Der Montag ist wie immer dem Vereinssport vorbehalten. Der Tagespreis für Kinder und Jugendliche an Werktagen beträgt 4,50 Euro, am Wochenende und an Feiertagen fünf Euro. Erwachsene zahlen an Werktagen sechs Euro, am Wochenende und an Feiertagen sieben Euro. 12er-Karten gibt es zu Vorzugspreisen. Für 4,50 Euro können sich Besucher im Schlittschuh-Service-Center Schlittschuhe ausleihen.

Zu den Abendlaufzeiten mittwochs und donnerstags bietet der EisSport & EventPark wieder den Zwei-Stunden-Abendtarif an, der ab 20 Uhr gilt. Erwachsene zahlen 3,50, Kinder zwei Euro. In der Pistenbar können sich die Besucher während der öffentlichen Eislaufzeit eine kleine Pause von den sportlichen Aktivitäten gönnen. Das Pa­norama-Restaurant in der Halle startet am Samstag, 16. November, in seine neue Saison. Die nächste Eisdisco findet am Freitag, 8. November statt, von 18 bis 22.30 Uhr gibt es dann wieder heiße Beats auf coolem Eis.

(hd)