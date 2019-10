Beldsches-Kieker : Neuer Kalender mit Kempen-Bildern für 2020

Kempen Schon während des Stadtfestes zum 725-jährigen Stadtjubläum waren in vielen Kempener Geschäften Aufnahmen aus der Thomasstadt zu sehen. Nun bringen die „Beldsches-Kieker“ der Freiwilligenagentur den passenden Kalender für das Jahr 2020 heraus.

Aktuelle und historische Aufnahmen lassen die Entwicklung der Stadt lebendig werden. Exemplare der limitierten Auflage des Kalenders sind für zehn Euro bei der Servicestelle im Rathaus am Buttermarkt sowie dienstags und donnerstags, 10 bis 12 Uhr, in der Freiwilligenagentur, Zimmer 11a, erhältlich. Darüber hinaus wird der Kalender während der Ausstellung „Kempen im Wandel der Zeit“ im Rathausfoyer angeboten. Die Schau findet in der Adventszeit statt. Die Einnahmen kommen dem Projekt Paten-Kinder der Freiwilligenagentur, die eine Einrichtung der Stadt Kempen und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ist, zugute.