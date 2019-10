Oedt : Pflegedienst Diakonie: Vorstand gesucht

Sie stellten die Arbeit des Freundes- und Förderkreises Diakonie vor (v.l.): Barbara Kleinheyer, Monika Nentwig-Nolden, Heike Eßer, Helmut Konnen und Ingrid Baumann. Foto: Wolfgang Kaiser

Oedt Seit 15 Jahren ist der Freundes- und Förderkreis Diakonie Pflege zu Hause im Einsatz. Jetzt steht der Verein vor einem Problem. Er ist auf der Suche nach einem neuen Vorstand, da das aktuelle Team aufhört.

Von Bianca Treffer

Sich für pflegebedürftige Menschen und deren pflegende Angehörige einzusetzen, das hat sich der Freundes- und Förderkreis Diakonie Pflege zu Hause auf seine Fahnen geschrieben. Vor nunmehr 15 Jahren riefen engagierte Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinden Grefrath und Nettetal vor dem Hintergrund der Gründung der häuslichen Pflegedienste der Diakonie in Grefrath und Nettetal den Verein ins Leben. Der Freundes- und Förderkreis konzentrierte sich dabei auf zwei Einrichtungen, nämlich den häuslichen Pflegedienst in Oedt und die Tagespflege in Grefrath.

„Der Verein gehört für uns mit dazu. Er hat bereits viel ermöglicht und ist einfach nicht wegzudenken“, sagen Heike Eßer von der Bereichsleitung Pflegedienst und Monika Nentwig-Nolden von der Bereichsleitung Tagespflege unisono. Die Palette der geleisteten Hilfe ist breit gefächert. So konnte dank dem Verein ein Multifunktionslifter angeschafft werden, mit dem pflegebedürftige Menschen unter anderem vom Bett in den Rollstuhl gesetzt werden können. Krankenkassen übernehmen bei einer entsprechenden Pflegestufe die Kosten, aber bis ein solcher Antrag genehmigt ist, vergehe immer einiges an Zeit. „Um diese Zeit zu überbrücken und unserem Patienten Mobilität zu ermöglichen und die Angehörigen körperlich zu entlasten, kann der Lifter bis zur Genehmigung des eigenen Hilfsmittels ausgeliehen werden“, sagt die Grefrather Einrichtungsleiterin Barbara Kleinheyer.

Info Mitglieder und Helfer sind willkommen Wer den Freundes- und Förderkreis Diakonie Pflege zu Hause ehrenamtlich unterstützen und dem Vorstand beitreten möchte, kann sich an Barbara Kleinheyer wenden. Telefon: 02158 400950, E-Mail an: kleinheyer@ds-grefrath.de. Wer einfach nur eine Mitgliedschaft im Verein anstrebt, kann sich ebenfalls unter den Kontaktdaten melden. Der Jahresbeitrag liegt bei zwölf Euro.

Der Verein organisiert regelmäßig Ausflüge mit den Kunden und pflegenden Angehörigen. So ging es gemeinsam schon ins Niederrheinische Freilichtmuseum Grefrath, in den Krefelder Zoo, eine Hafenrundfahrt in Duisburg stand ebenfalls auf dem Programm. Für die Betreuung von Menschen mit Demenz schuf der Verein Beschäftigungsmaterial an. Pflegebedürftige Menschen in finanzieller Notlage wurden unterstützt, und für die Tagespflege gab es Hochbeete, damit auch Besucher im Rollstuhl an der Gartenarbeit teilhaben können.

Nun steht der Freundes- und Förderkreis Diakonie Pflege zu Hause allerdings vor einem Problem. Der dreiköpfige Vorstand scheidet aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen bei der Mitgliederversammlung im März 2020 aus. „Es hat mir viel Freude gemacht, im Vorstand mitzuarbeiten. Aber irgendwann ist das Alter erreicht, wo Jüngere den Platz übernehmen sollten“, sagt Ingrid Hormann, die seit der Gründung dabei ist. Den Zeitaufwand beschreibt die 76-Jährige als überschaubar. Rund zwei Stunden ehrenamtlicher Einsatz sind pro Monat gefordert. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören unter anderem der Austausch mit dem häuslichen Pflegedienst und der Tagespflege Grefrath. Förderfähige Aktivitäten und Anschaffungen zugunsten der pflegebedürftigen Menschen und Angehörigen werden mit den Einrichtungen geplant, geprüft und abgesprochen.

In einer jährlichen Mitgliederversammlung wird der Jahres- und Kassenbericht vorgelegt. „Wir suchen nun Menschen, denen es Freude macht, sich für Pflegebedürftige und deren Angehörige einzusetzen. Vorwissen braucht man nicht, man muss einfach nur Herzblut mitbringen. Allein der soziale Gedanke steht im Vordergrund. Unsere Arbeit als solche kann man unproblematisch kennenlernen“, sagt Kleinheyer. Ein dreiköpfiger Vorstand wäre dabei wieder der Wunsch, fügt die Einrichtungsleiterin ein.