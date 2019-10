Planung : Oedt bekommt eine „Neue Mitte“

Oedt Ein Planungsbüro aus Krefeld bekam den Zuschlag für seinen Entwurf. Die Aufenthaltsqualität soll verbessert werden. Geplant ist unter anderem eine zehn Meter lange Bank.

Im Rahmen des Werkstattverfahrens „Ortsmitte Grefrath-Oedt“ stellten am Montagabend drei Planungsbüros ihre Pläne in der Albert-Mooren-Halle vor. Aus den Reihen der zahlreichen interessierten Besucher gab es nur wenig Anregungen beziehungsweise Kritik. Alle drei Planungsbüros hatten sehr viel Gehirnschmalz in ihre Ausarbeitungen investiert, das erkannte man an der Qualität der Entwürfe. Rund zweieinhalb Stunden nach der Präsentation hatte das Auswahlgremium eine Entscheidung getroffen. Grundlage für die weiteren Planungen soll der Entwurf des Krefelder Ingenieurbüros Angenvoort+Barth mit der Stadtraum-Architektengruppe aus Düsseldorf sein.