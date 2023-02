Kempen Klassik Charmanter Abend in der unbestuhlten Paterskirche

Dürfen beim traditionellen Altweiberfastnachtsalternativkonzert eigentlich nur Frauen auftreten? Nein – ganz so eng sehen die Organisatoren hinter „Kempen Klassik“ das nicht. Und dennoch: Am Donnerstag, 16. Februar, kommt ein reines Frauen-Ensemble zur Nachtmusik nach Kempen: „Sjaella“. Die sechs jungen Frauen aus Leipzig beginnen ihr Programm in der Paterskirche um 21.30 Uhr, den Aperitif gibt es ab 21 Uhr.