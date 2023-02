Karneval in Kempen Karos lassen Kolpinghaus beben

Mit lebendigen Beats und dynamischen Tanzschritten zeigt die Showtanzformation Calypso, was die mehrfach preisgekrönte Truppe draufhat – und das unter dem Motto „Man muss das Leben tanzen“. Ein Höhepunkt für das Publikum ist das Multitalent Tobias Gnacke, der mit seinen Verwandlungskünsten in die Rollen der Großen der Musikwelt schlüpft. So sind an diesem Abend unter anderem Heino, Michael Jackson, Mark Forster und sogar Freddy Mercury live bei der Sitzung dabei. Der Saal bebt, als der letzte Showact, die Band Die Karos, die Bühne betritt. Neben dem neuesten Hit der Höhner, „Prinzessin“, schließen sie den Abend mit einer soliden Auswahl bekannter Karnevalsklassiker.