31:33 beim TV Emsdetten HSG Krefeld Niederrhein verliert in den Schlussminuten

Nach der Pause kamen die Krefelder richtig stark aus der Kabine. Sven Bartmann nagelte das Gehäuse zu und brachte die Emsdettener Angreifer schier zur Verzweiflung. In der 40. Minute gelang Philipp Pöter die 24:20-Führung. Doch die 5:1-Deckung des Tabellenführers schmeckte den Krefeldern nicht so gut, nun musste man sich jeden Treffer hart erkämpfen. Emsdetten drehte die Begegnung und ging in der 47. Minute erst zum 3. Mal in Führung: Paul Kolk erzielte den viel umjubelten 26:25-Führungstreffer des TVE. Doch Krefeld ging erneut in Führung. Sechs Minuten vor dem Spielende führte die HSG mit 30:28. Mit zunehmender Spieldauer entglitt dem hoffnungsvollen Schiedsrichtergespann Lucas Hellbusch und Darnel Jansen die Partie zunehmend und traf Entscheidungen, die weder für Spieler und Verantwortlicher beider Mannschaften noch für die Zuschauer nachvollziehbar waren.