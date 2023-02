Handball Nach den Trainerwechseln bei Adler Königshof läuft’s

„In der zweiten Halbzeit konnten wir uns deutlich steigern“, sagte Domenic Schmidt, der auch weiterhin zum Trainerteam der Adler II gehört. „Was in Halbzeit eins noch nicht klappte, ist uns im zweiten Durchgang gelungen. Wir waren vor allem im Angriff deutlich effektiver.“ So drehten die Krefelder einen 11:12-Rückstand zur Pause in einen am Ende auch in der Höhe hochverdienten 31:26-Erfolg. Lars Pötters war mit elf Toren bester Werfer bei Adler II.