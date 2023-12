Kommunalpolitik „Schon seltsam: das eigene Gesicht auf einem Wahlplakat“

Etwas bewirken, sich einbringen, das sind Formulierungen, die sie oft benutzt, wenn sie über ihre politische Arbeit spricht. Doch begonnen hat alles mit Musik. Gremmel-Geuchen ist Organistin, gibt Konzerte an berühmten Orgeln in ganz Europa, etwa in Amsterdam, Brüssel, Mailand. Als sie Anfang der 1990er Jahre von Stuttgart nach Kempen zog, in die Heimatstadt ihres Mannes, gab es in der dortigen Paterskirche das wunderschön geschnitzte Holzgehäuse der barocken Orgel – ohne brauchbares Innenleben. Also begann die Musikerin mit Hilfe eines Unternehmers aus der Stadt für die Rekonstruktion der Orgel zu sammeln. Die Initiative erreichte ihr Ziel. Heute gehört die rekonstruierte Barockorgel an der Kempener Paterskirche zu den renommierten Orgeln des Landes, Gremmel-Geuchen hat zahlreiche Konzerte darauf gegeben und eine internationale Konzertreihe initiiert. „Zu erleben, dass man gemeinsam mit anderen so etwas bewirken kann, war eine wichtige Erfahrung“, sagt die Musikerin.