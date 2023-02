Nach sieben sieglosen Spielen Mats Platen lässt SC St. Tönis aufatmen

Der Start in die Meisterschaft der Fußball-Oberliga ist dem SC St. Tönis bestens gelungen. Die Auswahl von Trainer Alexander Thamm bezwang den Tabellenachten Spvg. Schonnebeck mit 3:2 (2:1) und beendete damit die sieben Spiele währende sieglos-Serie aus dem Vorjahr, durch die der SC bedrohlich nah an die Abstiegsränge abrutschte. Um so wichtiger war der Sieg, den der Thamm-Elf vor der Begegnung sicher nicht viele zutrauten. Denn neben diversen Verletzten fehlten Tim Luca Jerz, Routinier Konstantin Möllering und Mario Knops aus unterschiedlichen Gründen. Dazu kam der gelb-gesperrte Lukas Stiels. Aber in dieser schwierigen Lage passte gestern einiges zusammen. Tobias Kokol lieferte bei seinem Startelf-Debüt eine nahezu fehlerfreie Leistung, Simon Kuschel wusste auf der eher ungewohnten Sechs zu überzeugen und Daud Gergery zeigte, dass er in vorderster Front starke Akzente setzen kann. Insgesamt war der Sieg jedoch das Produkt einer mannschaftlich geschlossenen Leistung, in der auch die zahlreich eingesetzten Youngster das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigten und ihren Anteil am siebten Saisonsieg hatten. Für Thamm war das keine neue Erkenntnis: „Ich vertraue den Jungs. Und das ist keine Phrase. Ich bin nicht überrascht, dass die Jungs Oberliga können.“