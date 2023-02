Antrag der Kempener ÖDP/Linke Über Parkplätzen soll Wohnraum geschaffen werden

Die Fraktion der ÖDP/Linke hat jetzt den Antrag gestellt, das Thema „Wohnraum über Parkplätzen in Kempen“ auf die Tagesordnung des kommenden Planungsausschusses zu stellen, der am 23. Februar stattfinden soll. Die Kempener Verwaltung solle dann einen kurzen Bericht zum aktuellen Sachstand geben, welche Parkflächen in Kempen bereits überbaut sind und berichten, ob schon Pläne zur Überbauung von Parkflächen vorliegen. Außerdem beantragt die Fraktion aufzulisten, welche Parkplätze oder Tiefgaragen für eine Überbauung in Frage kommen. Schließlich soll die Verwaltung beauftragt werden, die Überbauung von Parkflächen aktiv voranzutreiben und in dieser Hinsicht mit Investoren und Besitzern von Parkflächen ins Kontakt treten.