In Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich Gottesdienste an Weihnachten – die Termine

Kreis Viersen · Wer mit den Kindern eine Krippenfeier besuchen oder ein festliches Hochamt mit Chor in einer schön geschmückten Kirche erleben will, findet in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich ein vielfältiges Angebot. Wir haben die Termine zusammengestellt.

20.12.2023 , 19:00 Uhr

Auf dem Kirchplatz und in der Kempener Propsteikirche St. Marien wird an Heiligabend und Weihnachten gefeiert. Foto: Norbert Prümen (nop)

Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst; Kempen Heiligabend: 15 Uhr, St. Marien: Krippengebet auf dem Kirchplatz (ebenso 15.30 und 16 Uhr); 15.30 Uhr, St. Hubertus: Wort-Gottes-Feier für Kindergartenkinder; 15.30 Uhr, St. Josef: Krippenfeier der Kinderkirche; 17 Uhr, Christ König: Festgottesdienst; 17 Uhr, St. Hubertus: Familienmesse mit Krippenspiel; 17 Uhr, St. Josef: Familienmette; 22 Uhr, St. Marien: Christmette (musikalische Einstimmung ab 21.30 Uhr); 22 Uhr, St. Hubertus: Christmette mit Chorgemeinschaft St. Hubertus und St. Cornelius. Erster Weihnachtstag: 9.30 Uhr, St. Marien: Festmesse mit Chor Laudate; 9.30 Uhr, St. Hubertus: Festmesse mit Musikverein St. Hubert; 11.30 Uhr, Christ-König: Festmesse; 11.30 Uhr, St. Josef: Festgottesdienst; 15 Uhr, St. Marien: Krippenbesichtigung (bis 16 Uhr). Zweiter Weihnachtstag: 9.30 Uhr, St. Marien: Wortgottesfeier mit Kommunionfeier mit Chor Good News; 9.30 Uhr, St. Hubertus: Festmesse; 11.30 Uhr, St. Josef: Festmesse; 14 Uhr, St. Josef: Krippenbesichtigung (bis 17 Uhr); 15 Uhr, St. Marien: Krippenbesichtigung (bis 16 Uhr). St. Antonius Tönisberg Heiligabend: 15 Uhr, St. Antonius: Kinderchristandacht; Erster Weihnachtstag: 9.30 Uhr, St. Antonius: Hochamt zu Weihnachten mit Kirchenchorgemeinschaft St. Martinus Tönisberg/Schaephuysen. Evangelische Kirche Kempen Heiligabend: 14 Uhr, St. Hubert: Christvesper für die Kleinsten; 15 Uhr, Kempen: Christvesper mit Krippenspiel auf dem Gelände der Kita St.-Peter-Allee; 15 Uhr, St. Hubert: Christvesper mit Krippenspiel; 15.30 Uhr, Tönisberg: Christvesper mit Krippenspiel und Kinderchor; 16.30 Uhr, Kempen: Christvesper; 17 Uhr, St. Hubert: Christvesper mit Chor Da Capo; 17.30 Uhr, Tönisberg: Christvesper mit Chor Gaudete; 18 Uhr, Kempen: Christvesper mit Kammermusik; 22.30 Uhr, Kempen: Christnacht mit Kantorei. Zweiter Weihnachtstag: 9.30 Uhr, Tönisberg: Festgottesdienst mit Abendmahl und Kirchenchor; 11 Uhr, St. Hubert: Festgottesdienst mit Abendmahl; Zweiter Weihnachtstag: 11 Uhr, Kempen: Festgottesdienst mit Abendmahl. Katholische Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath Heiligabend: 14 Uhr, St. Laurentius: Krippenfeier im Livestream; 15 Uhr, St. Vitus: Krippenfeier; 15.45 Uhr, St. Josef: Krippenfeier; 16 Uhr, St. Heinrich: Krippenfeier; 16.30 Uhr, St. Laurentius: Festmesse im Livestream; 17.30 Uhr, St. Vitus: Musikalische Einstimmung; 18 Uhr, St. Vitus: Christmette; 18 Uhr, St. Josef: Christmette; 21.45 Uhr, St. Laurentius: Musikalische Einstimmung; 22 Uhr, St. Laurentius: Christandacht im Livestream; Erster Weihnachtstag: 10 Uhr, St. Heinrich: Hochamt; 10.30 Uhr, St. Laurentius: Kinder- und Familienmesse im Livestream; Zweiter Weihnachtstag: 9 Uhr, St. Josef: Heilige Messe; 10.30 Uhr, St. Vitus: Heilige Messe. Die Livestreams sind im Internet zu finden unter https://www.youtube.com/c/KathKirchengemeindeStBenediktGrefrath/live Evangelische Kirchengemeinde Grefrath Heiligabend: 15 Uhr, Friedenskirche: Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 16 Uhr, Versöhnungskirche: Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 18 Uhr, Versöhnungskirche: Christvesper mit Musik; Erster Weihnachtstag: 11 Uhr, Friedenskirche: Gottesdienst mit Abendmahl; Zweiter Weihnachtstag: 11 Uhr, Versöhnungskirche: Singen an der Krippe Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst; Tönisvorst Heiligabend: 14.30 Uhr, St. Godehard: Krippenfeier für Kleinkinder; 15 Uhr, St. Cornelius: Krippenfeier für Kleinkinder; 16.45 Uhr, St. Cornelius: Musikalische Einstimmung mit dem Akkordeon-Orchester; 17 Uhr, St. Godehard: Familienmesse; 17.15 Uhr, St. Cornelius: Familienmesse; 22 Uhr, St. Cornelius: Christmette. Erster Weihnachtstag: 9.30 Uhr, St. Godehard: Festmesse; 11.30 Uhr, St. Cornelius: Festmesse. Zweiter Weihnachtstag: 9.30 Uhr, St. Godehard: Festmesse; 11.30 Uhr, St. Cornelius: Festmesse mit Chorgemeinschaft St. Cornelius und St. Hubertus. Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis Erster Weihnachtstag: Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer i. R. Renz U. Schaeffer in der Christuskirche, 11 Uhr. Gemeinschaft der Gemeinden Willich Heiligabend: St. Hubertus Offene Kirche 11 Uhr, Familien-Wortgottesfeier 15 Uhr, heilige Messe im Hubertusstift 16 Uhr, Einstimmung auf Weihnachten 17.30 Uhr, Christmette 18 Uhr und 23 Uhr (In St. Bernhard). St. Katharina Offene Kirche 11 Uhr, Familen-Wortgottesfeier mit Krippenspiel 17 Uhr, Einstimmung auf Weihnachten 21.30 Uhr, Christmette mit Kammerchor und Jugendchor 22 Uhr. St. Mariä Empfängnis Offene Kirche 14 Uhr, Wortgottesfeier mit Kommunionsausteilung 17 Uhr, Christmette 22 Uhr, Einstimmung auf Mitternachtsmette (in Klein-Jerusalem) 23.30 Uhr, Mitternachtsmette (in Klein-Jerusalem) 0 Uhr. St. Johannes Offene Kirche 14 Uhr, Familien Wortgottesfeier mit Krippenspiel 16 Uhr, Einstimmung auf Weihnachten 18.30 Uhr, Christmette 19 Uhr. Erster Weihnachtstag: St. Mariä Empfängnis Wortgottesfeier mit Kommunionsausteilung 10 Uhr, St. Johannes Messe 10 Uhr, Krippenschau 14.30 bis 16 Uhr, St. Katharina Messe mit Kirchenchor und Instrumentalensemble 11.30 Uhr. St. Hubertus Wortgottesfeier mit Kommunionsausteilung 11.30, Messe (in St. Bernhard) 19 Uhr. Zweiter Weihnachtstag: St. Mariä Empfängnis Messe 10 Uhr, Wortgottesfeier im Altenheim Lindenhof 10 Uhr. St. Johannes Wortgottesfeier mit Kommunionsausteilung 10 Uhr, Krippenschau 14.30 bis 16 Uhr. St. Katharina Wortgottesfeier mit Kommunionsausteilung, Jugendchor und Vokalensemble 11.30 Uhr. St. Hubertus Messe 11.30, Messe in St. Bernhard 19 Uhr.

Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Willich Heiligabend: Auferstehungskirche: Familiengottesdienst für kleine Leute 14.30 Uhr, Familiengottesdienst mit Weihnachts-Kindermusical 15.30 Uhr, Vester Mit Lichtersingen der Emmaus Kantorei 17.30 Uhr. Hoffnungskirche Schiefbahn Familiengottestienst mit Weihnachtsmusical 15.30 Uhr, Vesper mit musikalischer Gestaltung, 17.30 Uhr. Friedenskirche Neersen Familiengottesdienst mit Krippenspiel 16 Uhr, Vesper mit musikalischer Gestaltung 18 Uhr, Erster Weihnachtstag: Friedenskirche Neersen 10.30 Uhr, Hoffnungskriche Schiefbahn 10.30 Uhr. Zweiter Weihnachtstag: Auferstehungskirche Willich, 10.30 Uhr.

Evangelische Kirchengemeinde Anrath-Vorst Heiligabend: Vorst Familiengottesdienst mit Anspiel 14.30 Uhr, Christvesper 16 Uhr, Anrath Familiengottesdienst mit Kinder-Weihnachtsmusical „Komm wir gehn nach Bethlehem“ 15.30 Uhr, Christvesper 17.30 Uhr, Christmette 22 Uhr. Erster Weihnachtstag Vorst Abendmahls-Gottesdienst 9.30 Uhr, Anrath Abendmahls-Gottesdienst 10.45 Uhr. Zweiter Weihnachtstag Vorst kein Gottesdienst, Anrath Gottesdienst 10.45 Uhr.

(biro/svs)