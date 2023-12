Von „Oh du fröhliche“ bis „Leev Marie“ „Kempen singt“ auf dem Buttermarkt am 23. Dezember

Unter dem Motto „Kempen singt“ findet am Samstag, 23. Dezember, ein Mitsingabend auf dem Buttermarkt in der Altstadt statt. Los geht es um 18.30 Uhr, bis 22 Uhr dürfen Besucherinnen und Besucher gemeinsam bekannte Weihnachtslieder singen und sich so aufs Fest einstimmen. Zum ersten offenen Weihnachtssingen lädt das Team vom „Falko“ am Buttermarkt gemeinsam mit dem Kempener Musiker und Komponisten Tom Marquardt ein.