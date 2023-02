Antrag der Grefrather Wählergemeinschaft GOVM beantragt Förderung für Balkonkraftwerke in Grefrath

Die Fraktion der Wählergemeinschaft GOVM hat jetzt den Antrag gestellt, so genannte Balkonkraftwerke zu fördern. Für diese steckerfertigen Photovoltaik-Anlagen soll die Verwaltung eine Förderrichtlinie erstellen. Außerdem soll ein Betrag in Höhe von 25.000 Euro in den Haushalt für das Jahr 2023 zur Verfügung stehen, um die Maßnahmen, die sich aus der Förderichtlinie ergeben, finanzieren zu können. Zur Beratung und zur Beschlussfassung soll der Antrag im kommenden Haupt- und Finanzausschuss am 20. März und Ratssitzung am 28. März auf die Tagesordnung gestellt werden.