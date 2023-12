Sehenswert in Kempen Riesen-Krippe aus Strohballen

Kempen · Kempen hat eine Sehenswürdigkeit mehr: Vor der Kirche St. Josef am Eibenweg in Kamperlings haben Mitglieder des Fördervereins St. Josef, der St.-Marien-Schützenbruderschaft Hüskes Krone und weitere Gemeindemitglieder am Samstag wieder eine riesige Krippe aus Strohballen aufgestellt.

17.12.2023 , 12:30 Uhr

In Kamperlings wurden am Samstag wieder riesige Krippenfiguren aus Strohbahllen aufgebaut. Foto: Norbert Prümen

Die Strohballenkrippe sorgt in Kempen an Weihnachten und zwischen den Jahren immer für Aufsehen und ist ein beliebtes Fotomotiv. Mit Hilfe eines Treckers wurden die „angezogenen“ Strohballen hochgestapelt, um Maria und Josef darzustellen. Das Christkind wird erst am 24. Dezember „geboren“. Auch in der Kirche wurde bei dieser Gelegenheit der große Tannenbaum aufgestellt.

(biro)