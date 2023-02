5:6 bei Moskitos Essen KEV 81 verliert kurz vor Schluss noch das Derby

Beim KEV feierte Eugen Fadyeyev sein Debüt. Der 25-jährige Ukrainer ersetzte den verletzten Carter McLlwain im dritten Sturm an der Seite von Matthias Onckels und Joey Luknowsky. Er führte sich mit zwei Torvorlagen gut ein. Stark spielte auch Aaron McLeod an früher Wirkungsstätte. Der 34-jährige Routinier, der Anfang November vom Westbahnhof kam, brachte seine Mannschaft in der 10. Minute in Überzahl in Führung und besorgte in der 29. Minute ebenfalls in Überzahl das 3:2. Zwei Minuten vorher hatte Luknowsky zum 2:0 getroffen. Kapitän Adrian Grygiel erhöhte in der 33. Minute mit dem dritten Überzahltreffer auf 4:2. Zwei Minuten später verkürzte Essen auf 3:4. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels hätte Grygiel erneut für einen Zwei-Tore-Vorsprung sorgen können. Nach Zuspiel von Martin Benes verfehlte sein Schuss aber das leere Essener Gehäuse.