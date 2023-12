Beliebte Musikveranstaltung in Kempen Verkehrsverein verschiebt Sommermusik an der Burg

Tatenlos ist der Verkehrsverein im kommenden Jahr nicht. „Wenn man nichts macht, gerät man in Vergessenheit“, sagte Jürgen Hamelmann. In der Adventszeit soll eine Woche lang auf dem Kirchplatz ein Märchenwald mit Knusperhaus aufgebaut werden. Tagsüber sollen Kinder im Mittelpunkt stehen, die in den Kitas Baumschmuck für den Wald basteln können. Das Abendprogramm soll variabel gestaltet werden. „Wir sind bereits bei den Planungen und sammeln viele Ideen. Auch Prominente, wie zum Beispiel ein Fernsehkoch, sollen mit eingebunden werden. Diese Veranstaltung soll sich wiederholen. In welchem Rhythmus, müssen entscheiden, wenn wir den Arbeitsaufwand wissen“, sagte der 1. Vorsitzende. Das Ganze solle auch mit einer Spendenaktion verbunden werden.