Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Fünf weitere Todesfälle nach Infektion

Kreis Mettmann 128 Neuerkrankungen meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Das sind ähnlich viele wie vor einer Woche (131). Der Inzidenzwert bleibt weiter deutlich über 200.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1677 Infizierte erfasst, 21 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 137 (-4; 13 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Haan 83 (unverändert; 7 neu, 7 genesen), in Heiligenhaus 110 (-1; 6 neu, 7 genesen), in Hilden 130 (-10; 4 neu, 14 genesen), in Langenfeld 222 (-1; 18 neu, 18 genesen), in Mettmann 82 (+2; 7 neu, 4 genesen), in Monheim 182 (+2; 15 neu, 13 genesen), in Ratingen 311 (-19; 22 neu, 41 genesen), in Velbert 352 (+11; 33 neu, 20 genesen) und in Wülfrath 68 (-1; 3 neu, 4 genesen).