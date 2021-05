Interview mit Christa Cholewinski : „In der Pandemie ist die Isolation am schwersten“

Hilden Geschäftsführerin Christa Cholewinski geht nach 25 Jahren beim Hildener Kinderschutzbund in den Ruhestand. Die RP hat mit ihr zurück und und nach vorne geblickt.

Christa Cholewinski Gestartet sind wir ganz zu Beginn mit der Arbeit im Krankenhaus, bei der der Kinderschutzbund Geschwister und später auch erkrankte Kinder selbst betreut hat. Etliche Jahre später kam die Trauerarbeit für Kinder, Jugendliche und Eltern dazu. Im Laufe der Zeit nahm die Zahl der Flüchtlingsfamilien im Kinderschutzbund stark zu, zugleich haben wir das Beratungsangebot für Eltern ausgebaut. Immer war es eine Herausforderung, in einer Stadt wie Hilden, in der es viele Angebote für Familien gibt, gute Arbeit zu etablieren. Die Trauerarbeit beispielsweise ist solch ein Exot, den man finden muss, um den Verein attraktiv zu halten.

Cholewinski Rein körperlich: als die Stadt dieses Haus an der Schulstraße neu verkabelt hat und ich Möbel gerückt und zugleich die Angebote des Kinderschutzbundes am Leben erhalten habe. Finanziell war sicherlich der Spendeneinbruch 2015 die größte Herausforderung, weil wir uns zu einem großen Teil darüber finanzieren.

Cholewinski Ich glaube, dass in der Corona-Pandemie die Isolation für die Kinder und Jugendlichen am schwersten ist. Es ist eine enorm anstrengende Zeit für die Familien: Sie brauchen dringend Unterstützung und mehr Freiheiten, die Kinder müssen gesehen werden. Denn das Gewaltausmaß in den Familien, das sich in der Pandemie entwickelt hat, ist bei weitem noch nicht bekannt. Es fehlen die Menschen in Kitas und Schulen, denen es auffällt.