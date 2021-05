Hilden : DHL eröffnet neue Paketstation bei Obi am Westring

Die Kapazität des neuen Automaten am Westring 5 umfasst 117 Fächer. Es ist die fünfte DHL Packstation in Hilden. Foto: dhl/post

Hilden DHL knüpft das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine neue modulare DHL Packstation am Westring 5 (beim Obi Markt) in Hilden in Betrieb genommen. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 117 Fächer. Es ist die fünfte DHL Packstation in Hilden.

