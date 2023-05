Tausende beim Japan-Tag Japan-Tag 2023 in Düsseldorf – So voll und bunt ist es am Rheinufer

Zu den Highlights des größten japanischen Kulturfestes in NRW in diesem Jahr gehören außerdem Vorführungen japanischer Kampfkünste auf der Sportbühne am Mannesmannufer oder das Samurai-Heerlager und das Kyudo-Bogenschießen auf der Wiese vor dem Landtag. An den Ständen werden unter anderem Manga-Livezeichnungen, Textilien und Accessoires angeboten. Die besten Cosplayer, die sich aufwendig als Figuren aus japanischen Comics (Manga) und Trickfilmen (Anime) kostümieren, werden bei einem Wettbewerb ausgezeichnet. Auch im Karaoke-Singen können sich die Besucher des Kulturfestes messen. An insgesamt 70 Ständen gibt es Einblicke in traditionelle und in moderne japanische Kultur; es werden Spezialitäten aus dem asiatischen Land angeboten und Accessoires verkauft.