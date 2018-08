Unfall in Österreich : 56-Jähriger aus Düsseldorf stirbt nach Sturz in Gletscherspalte

Zwei Tage nach seinem Sturz in eine Gletscherspalte in Österreich ist ein 56-jähriger Bergwanderer aus Düsseldorf gestorben. Der Mann sei seinen lebensgefährlichen Verletzungen in der Klinik in Innsbruck erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.