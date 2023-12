Dieses Problem droht Tanaka-Transfer – so ist der Stand bei Fortuna wirklich

Ao Tanaka ist dereinst ein echtes Schnäppchen für Fortuna gewesen. Die Düsseldorfer konnten den Japaner für eine Million Euro fest verpflichten. Sportlich sind seine Leistungen in der Zweiten Liga bislang eher durchwachsen. Punktuell deutet er immer wieder sein großes Potenzial an, aber den absoluten Durchbruch hat er in Deutschland noch nicht geschafft.