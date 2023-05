Japan-Tag in Düsseldorf So vielfältig war das Essen am Japan-Tag

Aber auch so manch lokaler Gastronom in der Altstadt hatte sich thematisch auf das große Kulturfest eingestellt. In der Schokoladen-Manufaktur„Gut & Gerne“ neben dem Rathaus bot Inhaberin Katharina Reyer-Jekel schon im vergangen Jahr ein Schoko-Sushi zu ihrem sonst üblichen Pralinen-Sortiment an. Die mit Zartbitter-Schokolade, Himbeer- und Sesamstreuseln umhüllte Banane erinnerte aber nur rein optisch an eine Sushi-Rolle. Dennoch wurde sie mit Stäbchen zum Essen serviert. „Das kommt bei den Besuchern immer sehr gut an“, sagte Reyer-Jekel.