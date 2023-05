Mit gestohlenem Transporter unterwegs Verdacht der Brandstiftung nach Einbruch in Heerdt

Ein Einbruch in eine Halle in Heerdt gibt Rätsel auf. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind die mutmaßlichen Täter mit einem roten Kleintransporter durch das Hallentor in das Gebäude an der Heesenstraße gelangt, wie die Polizei mitteilt. Der Transporter des Herstellers Piaggio war bereits vor einer Woche am Südfriedhof in Düsseldorf entwendet worden.