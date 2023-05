Enttäuschung auf St. Pauli Darum hat Fortuna den Aufstieg nicht auf dem Kiez verspielt

Es gab durchaus die Möglichkeit, das Rennen um den Relegationsplatz drei in der Zweiten Liga offen zu halten, vielleicht sogar zuzuspitzen. In der 68. Minute, als der Sekunden zuvor eingewechselte Nachwuchsstürmer der Fortuna, Jona Niemiec, mit seinem abgefälschten Schuss die Querlatte traf. Und sogar noch einmal, wenige Minuten später, als erneut Niemiec zu einem entschlossenen Sprint angesetzt hatte und erst in letzter Sekunde gestoppt wurde.